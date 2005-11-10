Torino, Abate: "Mandragora ha sentito contrarre il muscolo. Simeone? Soltanto crampi"
Andrea Piras
Nel corso della conferenza stampa dopo il successo contro il Monza, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha commentato le situazioni di Simeone e Mandragora: "Per Simeone erano crampi. Mandragora ha sentito contrarre il muscolo, speriamo sia un affaticamento. Gineitis? Mi serviva lui, ha portato qualità e fisicità. Fitz-Jim e Bragança insieme avrebbero potuto soffrire la loro fisicità, sono felice per come è entrato Gineitis"
Il Monza è sembrato più piccolo per meriti del Toro...
"A Parma abbiamo sofferto per 20 minuti, pensavamo di far scemare la gara e a me non è piaciuto. Oggi ho visto la reazione nel voler fare la partita. Il Monza è forte, ho visto le loro gare e creano 7-8 palle gol pulite. Oggi abbiamo subito un colpo di testa e poco altro, mi dispiace aver preso due gol con leggerezza"
Questa classifica che significato e stimolo ha?
"Continuo sulla mia linea. Non la guardiamo, non dico bugie perché è troppo presto. Anche io ho esperienza, è un campionato complicato e ho visto squadre in fondo alla classifica dopo un grande girone d'andata, vedi la Cremonese. Se ci sentiamo appagati, è l'inizio della fine. Abbiamo margini di crescita, la prestazione di oggi mi rende felici ma sono arrabbiato per i due gol presi. Ora pensiamo a martedì: stare lì ci piace, ma è complicatissimo. Dobbiamo spingere, ci attende una grande squadra e sarà un bel banco di prova".