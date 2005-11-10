Torino, Cacciamani: "Grande soddisfazione. Crescita? Lavorando viene da sé"

Ore 23.00 - Tra pochi minuti la conferenza stampa dell'esterno granata Alessio Cacciamani al termine di Parma-Torino.

Ore 23.32 - Inizia la conferenza.

Serata perfetta direi. Quanta soddisfazione?

"Siamo molto soddisfatti, soprattutto perché è un frutto di un lavoro svolto in settimana, lavoriamo bene e finalmente mettiamo in campo principi di gioco con fluidità. Dobbiamo continuare ad avere fame anche se affronteremo avversari più tosti. Dobbiamo continuare su questa strada".

Ha la sensazione di essere in una fase di crescita? Le manca il gol?

"Credo che non sia una cosa che mi devo mettere in testa il fatto che devo crescere. Io do il massimo e la crescita è una conseguenza del lavoro. Tatticamente con tutti i moduli che proviamo trovo dei benefici. Non cambia niente stare più alto, ma conta l'aggressività e la cattiveria agonistica. Il gol? Sinceramente è una cosa che devo iniziare a mettere dentro, ma con molta serenità, trovandolo nel quotidiano. Lavoreremo su questo".

Ci racconta il momento che sta vivendo?

"Un momento veramente bello, a partire dall'anno scorso, anche quest'anno ho ricevuto l'affetto di una piazza bellissima. Mi riempie di orgoglio. Cerco di ricompensare dando tutto ogni giorno. A questa età ricevere una fiducia così grande ti responsabilizza".

L'estate è stata movimentata?

"Il mio primo pensiero è sempre stato ripagare la fiducia del Torino".

La responsabilità ce l'ha dentro e la mette naturalmente in campo? O è merito anche del gruppo esperto?

"Credo sia un mix. I miei compagni mi aiutano e cercano di farmi capire cose. Ma io sono una persona autocritica e cerco di fare sempre di più. Questo mi carica di responsabilità e l'unico modo per superarle è lavorare".

Ore 23.39 - Termina la conferenza.