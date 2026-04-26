Torino, Che Adams: "Con D'Aversa più chiarezza in quello che facciamo, stiamo giocando meglio"
L'attaccante del Torino, Che Adams, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Penso che ci serva coraggio, dobbiamo avere personalità perché sarà una partita difficile".
Su cos'è cambiato con D'Aversa: "C'è un po' più di chiarezza in quello che facciamo, nei nostri ruoli. Stiamo giocando meglio".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
La vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Serie B
Pronostici
Calcio femminile