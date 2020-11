Torino, da domani al via la preparazione del match con l'Inter: out Giampaolo, c'è il suo vice Conti

Inizierà da domani la preparazione del Torino al big match in programma domenica prossima contro l'Inter, valido per l'ottavo turno di Serie A. Come sottolinea oggi il Corriere di Torino, a guidare gli allenamenti di questi giorni non ci sarà però mister Marco Giampaolo, risultato positivo al Covid e costretto quindi a pianificare il suo lavoro a distanza. Al suo posto, sul campo ecco quindi Francesco Conti, classe '58 e vice-Giampaolo da ormai cinque stagioni tra Sampdoria, Milan e appunto granata. In attesa di capire se Giampaolo potrà essere della sfida coi nerazzurri, toccherà a lui condurre il Toro dalla panchina.