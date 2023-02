Torino, fra contratti in scadenza e riscatti: tante le situazioni in bilico da qui all'estate

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport si concentra sulle tante trattative per i rinnovi dei contratti dei giocatori del Torino. Una questione spinosa è quella che riguarda Adopo: il margine di trattativa esiste, ma i segnali in questo momento non sono positivi. Le altre situazioni in bilico sono quelle di Ola Aina e Djidji.

All'interno del gruppo di Juric ci sono poi le questioni Miranchuk e Vlasic: protagonisti sul campo con la maglia granata addosso, entrambi sono in prestito e per riscattarli a fine stagione servirebbero 27 milioni di euro complessivi, 12 per il primo e 15 per il secondo.