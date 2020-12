Torino, fronti attivi in entrata e in uscita

vedi letture

La linea mediana sarà certamente quella maggiormente interessata dai cambi in corsa che il Torino andrà a sostenere in vista della prossima sessione di mercato. Oltre ai nomi in entrata, con i profili di Lobotka ma anche di Duncan da tenere sotto controllo, oltre al sempre vivo sogno Torreira, vanno considerate anche le ipotesi in uscita. In particolare si segnala un forte apprezzamento nei confronti di Meite, efficace potenziale ricambio per le squadre di vertice in cerca di muscoli e sostanza nel cuore del centrocampo. La recessione economica collettiva potrebbe dunque suggerire scenari inattesi, con il Torino protagonista.