Torino-Frosinone 1-2 dts, le pagelle: Cerofolini para, Reinier segna. Male l'attacco granata

vedi letture

Risultato finale: Torino-Frosinone 1-2 dts

TORINO

Gemello 6 - Vive una serata con pochi pericoli, ma nella quale il Frosinone è cinico a sfruttare due occasioni dove non ha molte responsabilità. Nei supplementari, tiene a galla i suoi in una circostanza ma non basta.

Zima 6,5 - Nel primo tempo segna il gol che rimette in parità la sfida, con un perfetto colpo di testa da corner. Una rete che, alla lunga, non serve alla qualificazione.

Buongiorno 6 - Solito baluardo della difesa granata, che fa arrivare ben poco dalle parti di Gemello per gran parte del match. Viene infilato come il resto del reparto sul gol decisivo di Reinier.

Rodriguez 6 - Buone chiusure nella sua zona di competenza, oltre a qualche discesa sulla fascia sinistra che divide con Vojvoda.

Lazaro 6 - Buona spinta sulla destra da parte dell'ex Inter, che mette in mezzo anche qualche pallone invitante per le punte. Dal 53' Bellanova 6,5 - Tra i migliori nelle file granata, per come accompagna l'azione con frequenti discese sulla destra con tanti cross non sempre sfruttati dai compagni. Va anche vicino al gol un paio di volte

Tameze 6 - L'ex Verona è il solito mastino della mediana, pronto a ringhiare con costanza sui portatori di palla avversari e a ribaltare velocemente l'azione. Dal 67' Ilic 5,5 - Ingresso non entusiasmante per il serbo, che non migliora la mediana granata sul piano sia della qualità che della pericolosità.

Linetty 6 - Dirige abbastanza bene la manovra granata, facendosi vedere qualche volta anche in avanti. Dal 67' Vlasic 6 - Ha una chance poco prima del fischio finale del secondo tempo regolamentare, ma Cerofolini gli nega la gioia del gol.

Gineitis 6 - Preciso nei passaggi e sui calci piazzati. Da un suo corner, infatti, arriva l'1-1 di Zima. Da dopo l'intervallo, si fa vedere di più negli ultimi metri.

Vojvoda 5,5 - Dei due esterni granata è quello che spinge un po' meno, mentre a livello difensivo patisce maggiormente nella ripresa.

Zapata 5,5 - Va un paio di volte vicino al gol nel primo tempo, ma per il resto viene contenuto dalla retroguardia avversaria. Dal 79' Karamoh 5,5 - Dovrebbe ravvivare l'attacco granata, riuscendo a colpire una traversa. Poco altro da segnalare.

Sanabria 5,5 - Pur impegnando severamente Cerofolini in un'occasione, il suo è più un lavoro di generosità per la squadra che di pericolosità in avanti. Dal 79' Pellegri 6 - Entra con buon piglio avendo un'occasione nel finale, ma poi deve alzare bandiera bianca prima dei supplementari. Dal 91' Seck 5,5 - Va vicino a guadagnarsi un rigore dopo pochi minuti, non emergendo nella restante parte di gara.

Ivan Juric 5,5 - Il suo Toro spinge a lungo, ma o viene fermato da un super Cerofolini e non punge come potrebbe. Momento non facile della stagione, urge una svolta per evitare di cadere nell'anonimato.

FROSINONE

Cerofolini 7 - Mette i suoi guantoni sulla qualificazione, distribuendo diverse e provvidenziali parate sia nei tempi regolamentari che nei supplementari.

Lirola 6 - Gara abbastanza anonima per l'ex Sassuolo, che non emerge in nessuna delle due fasi. Più attento da dopo l'intervallo.

Okoli 6,5 - Deve tenere a bada principalmente Zapata, avversario con cui regge il confronto soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Monterisi 6,5 - Gara di grande sostanza da parte del centrale difensivo. Sollecitato in più circostanze, evita più volte che gli attaccanti granata vadano al tiro.

Oyono 5,5 - Non garantisce grande spinta sulla destra, faticando a contenere dalla sua parte le iniziative granata.

Mazzitelli 6 - Serve a Ibrahimovic il pallone del vantaggio, ma per il resto staziona più nella zona nevralgica del campo. Dal 91' Lulic 6 - Rispetto al compagno che rileva, accompagna maggiormente le azioni d'attacco ciociare.

Bourabia 6 - Buona sostanza in mezzo al campo, senza giocate degne di nota né errori grossolani. Dal 78' Barrenechea 6 - Entra in una fase di gara testa, non risparmiandosi sul piano dell'intensità in mediana.

Brescianini 5,5 - Inizialmente accompagna l'azione offensiva. Con il passare dei minuti, la sua intraprendenza si fa meno evidente. Dal 61' Marchizza 6 - Entra per contenere le iniziative granata e svolge questo compito al meglio.

Kvernadze 5 - Pochi spunti sul fronte destro per il georgiano, che fatica a farsi notare sia nell'ultimo passaggio che a livello di conclusioni in porta. Dal 61' Soulé 6,5 - Si conferma in un ottimo momento, creando più di un patema alla difesa di Juric.

Cheddira 5,5 - L'ex Bari, poco assistito dai compagni, viene ben contenuto dalla retroguardia torinista. Dal 91' Kaio Jorge 6,5 - Ottimo impatto sulla gara, dato che lancia Reinier in occasione dell'1-2.

Ibrahimovic 6,5 - Juric gli concede una chance e lui ripaga il mister con gli interessi, segnando lo 0-1 dopo pochi minuti. Dal 78' Reinier 7 - L'uomo del match, che entra a un quarto d'ora dai supplementari e poi regala alla sua squadra gli ottavi contro il Napoli.

Eusebio Di Francesco 6,5 - Grande reazione dei suoi, dopo la beffa di Cagliari. Il suo Frosinone sa soffrire in occasione del lungo assedio granata ed è cinico in avanti.