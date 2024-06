Napoli, Simeone chiede più spazio: sondaggi del Torino che pensa anche a Pinamonti

Giovanni Simeone chiede più spazio. L'attaccante argentino vuole giocare con più continuità. In stagione ha giocato 37 partite ma quasi tutte da subentrato dalla panchina collezionando quindi pochi minuti. Nei 1091 minuti in cui è sceso in campo, il Cholito ha realizzato tre reti e un assist fra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana. Adesso però potrebbe anche aprirsi un nuovo scenario con un calciomercato ancora da iniziare.

Sondaggi del Torino

Ecco allora che Simeone potrebbe essere un'opzione per il Torino in vista della prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbero diversi i sondaggi. Il giocatore piace molto al presidente Urbano Cairo e la possibilità di formare una coppia d'attacco con Duvan Zapata stuzzica la fantasia. Vedremo se ci potrà essere una trattativa con gli azzurri.

Pinamonti l'alternativa

Il Cholito però non è l'unico attaccante che sarebbe nei piani del Toro. I granata starebbero pensando come alternativa ad Andrea Pinamonti. Il centravanti è retrocesso con il Sassuolo e non dovrebbe restare in Serie B. Nella stagione sfortunata dei neroverdi emiliani, il calciatore ha realizzato 11 reti più tre assist nelle 35 partite in cui è stato chiamato in causa. Su di lui però ci sarebbero anche gli occhi del neopromosso Como.