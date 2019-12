Torino, il Bologna sulle tracce di De Silvestri: più facile a parametro zero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene rossoblù per Lorenzo De Silvestri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Bologna starebbe infatti pensando all'esterno del Torino. Difficile, quasi impossibile, strapparlo ai granata già a gennaio, mentre per giugno il discorso è diverso, essendo il suo contratto in scadenza a fine stagione. C'è da capire, però, se a quel punto l'ex Lazio, che al Toro è uno dei leader dello spogliatoio, vorrà davvero lasciare la città della Mole.