Torino in crisi, ma Giampaolo non si sente a rischio: "Club mi è vicino, c'è un rapporto diretto"

Sette sconfitte in undici giornate e 27 gol subiti, il Torino è penultimo in classifica e contro l'Udinese cade per la terza volta nelle ultime quattro. Salvezza complicata? Non per Marco Giampaolo, come dichiarato ai microfoni di Sky Sport: "Ritengo che la squadra ha un valore superiore alla classifica che occupa. Per quelle che sono le individualità, questa è una squadra che non deve essere penultima. Siamo lì per demerito nostro perché abbiamo sperperato e non ci siamo neanche divertiti. Se la squadra è lì ho le mie responsabilità".

Quale rapporto col club? "Diretto, chiaro, senza scorciatoie, continuo. Io penso a fare il mio lavoro al massimo - prosegue il tecnico nativo di Bellinzona - e a portarlo avanti con serietà. Rischio esonero? Penso che domattina ho allenamento alle 9, tutto il resto mi interessa meno. La società mi è vicina".

