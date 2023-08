Torino, Juric insoddisfatto del mercato: "Sono andati via più giocatori di quanti ne siano arrivati"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, mister Ivan Juric ha commentato il mercato del suo Torino in modo piuttosto chiaro: "Penso sia tutto chiaro...Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso. Sappiamo tutti chi è andato via e chi è arrivato, è facile capire cosa ci manca", le dichiarazioni del tecnico granata.

Quanti uomini mancano o pensa che possano arrivare dal mercato?

"La società ha fatto lo sforzo di confermare fino ad oggi una parte della squadra. Avere un giocatore in prestito o di proprietà è diverso, ma alcuni giocatori non sono stati sostituiti. Per un salto di qualità e per fare qualcosa in più devi sostituirli con giocatori più forte. Adesso dobbiamo almeno pareggiare quelli dell'anno scorso".