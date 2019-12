Torino, Mazzarri sulla rimonta di Verona: "Mai successo, rivista 20 volte"

"L'ho rivista venti volte, non mi era mai capitata una cosa del genere". Non si dà pace Walter Mazzarri dopo la rimonta (da 3-0 a 3-3) subìta nello scorso weekend in casa dell'Hellas Verona: "Anche con la Fiorentina abbiamo avuto un calo nel finale, ci siamo abbassati troppo. Con il Verona è difficile da decifrare, sul 3-3 siamo tornati in attacco e Lukic ha avuto l'occasione per il quarto gol. Abbiamo avuto episodi sfavorevoli, abbiamo sbagliato poco ma abbiamo preso tre gol. Brucia ancora, ci resterà per sempre nei nostri ricordi questa rimonta. Non dobbiamo mai abbassare la concentrazione: i tre cambi devono servire anche a questo. Tutte le partite si possono ribaltare fino al 95'. Abbiamo lavorato su tutto, ora bisogna portarlo in campo".

