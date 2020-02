Torino, messaggio di Cairo: "In 15 anni dedicato tanto tempo e impegno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, voluto mandare anche un messaggio ai tifosi: "Sono quasi 15 anni che sono presidente, ho dedicato una marea di tempo e impegno. Ho sempre sentito il Toro come una squadra speciale, la squadra di mia mamma, lo presi perché lei mi spinse e ad entrare in un mondo che non conoscevo. Questo è un mondo difficilissimo e complicatissimo. Negli ultimi 27 anni, hanno vinto soltanto Inter, Juve, Milan e una volta Lazio e Roma. Il mio saldo è di 60 milioni, ho soltanto messo e non prendo un centesimo. Io non voglio dare messaggi, non ci sono parole ma contano solo i fatti. E io vado avanti sempre con la stessa determinazione. E' stata una settimana orribile, ma io ci metto la faccia dopo questi risultati che non voglio nemmeno dire. Io sono pronto a parlare di tutto. Se uno guarda gli ultimi anni del Toro, dopo una salvezza abbiamo fatto due settimi posti, due noni e un dodicesimo, quasi sempre nella parte sinistra. Siamo andati in Europa, e se c'è un fair play finanziario va rispettato: porto ad esempio il ciclista Armstrong, non è disdicevole aver avuto l'Europa se qualcuno davanti a noi è stato escluso perché non ha rispettato le regole. Complimenti a Lazio e Atalanta: ma l'anno scorso la Lazio è arrivata dopo di noi, mentre prima di Gasperini siamo arrivati sempre davanti a loro. Gasperini è stato vicino al Toro ma c'erano questioni ambientali. Ed è lui la novità che ha fatto benissimo a Bergamo, con lui sono cresciuti. Bisogna tenere conto di queste cose".

