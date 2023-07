Torino, niente Turchia per Vojvoda: il difensore non è una priorità per il Fenerbahce

Potrebbe non essere in Turchia il futuro di Mergim Vojvoda. L'esterno del Torino che nell'ultima stagione ha giocato sia a destra che a sinistra ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha manifestato la volontà di non rinnovare. Il giocatore quindi potrebbe lasciare i granata nella sessione estiva di calciomercato. Fra le squadre che lo avrebbero messo nel mirino ci sarebbe anche il Fenerbahce che sembrava lo avesse messo nel mirino.

Il difensore non è una priorità

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, questo interesse però non si sarebbe poi concretizzato in nessuna trattativa. L'ipotesi Turchia quindi sarebbe da accantonare per il giocatore in quanto il difensore non rappresenterebbe una priorità per la squadra di Istanbul. Il ds Vagnati, da lui e da Singo, vorrebbe guadagnare ben più di 15 milioni di euro.