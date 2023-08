Torino, nuovo incontro la prossima settimana per l'ingaggio di Soppy dall'Atalanta

Non è ancora arrivata la chiusura del trasferimento di Brandon Soppy dal Torino all'Atalanta. Come riportato da Sky Sport, restano ancora da limare alcuni dettagli economici nell'ambito della trattativa che porterà Wilfried Singo all'Atalanta. I nerazzurri dovranno infatti versare ai granata un conguaglio economico da 7 milioni di euro. Inoltre, allo stato attuale, non è ancora arrivato il via libera dell'esterno francese classe 2002 al trasferimento a Torino.

La prossima settimana è previsto un nuovo incontro nel corso del quale si dovrebbe definire l'accordo. Nella scorsa stagione per Soppy 16 presenze in Serie A, condite da quattro assist e tre cartellini gialli. A queste si aggiungono anche due gettoni in Coppa Italia.