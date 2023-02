Torino, obiettivo nuovo attaccante per la prossima stagione: oltre a Nzola c'è anche Zapata

Il Torino pensa già al prossimo mercato estivo e secondo quanto riportato da Tuttosport il primo obiettivo sarà quello relativo al nuovo centravanti, da regalare a Ivan Juric in vista della prossima stagione. Il nome di M'Bala Nzola è in cima alla lista, ma ora spunta anche Duvan Zapata, con il direttore sportivo granata Vagnati che nei dialoghi con l'Atalanta per il riscatto di Miranchuk ha chiesto informazioni anche per il centravanti colombiano, in scadenza nel 2024 con la Dea.