Torino, Paro: "Avevamo bisogno di una prestazione del genere. E' una vittoria importante"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo, il vice allenatore del Torino Matteo Paro ha commentato: "I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello. Forse non siamo stati il miglior Torino ma abbiamo tirato tantissime volte in porta e abbiamo limitato il Sassuolo. Abbiamo creato tanto, i ragazzi hanno lavorato con molta applicazione nella fase difensiva. A livello di gioco possiamo migliorare ma la vittoria è strameritata per quello che la squadra ha prodotto nei 90 minuti. E' una vittoria importante frutto del lavoro che stiamo facendo in settimana. Abbiamo migliorato la classifica, dobbiamo continuare a lavorare pensando alla prossima partita".

Se il Toro continua così, Zapata vi aiutare a risalire in classifica.

"Si può fare sempre meglio ma la squadra fin dall'inizio ha trovato gli spazi e le giocate giuste. Cerchiamo di portare più palloni agli attaccanti con cross e inserimenti dei centrocampisti. Anche in coppa abbiamo creato tante situazioni pericolose che non siamo riusciti a sfruttare. Duvan è stato sfortunato, il campo non lo ha aiutato in determinate situazioni ma è un giocatore che è venuto qua con una mentalità incredibile. Oggi non ha fatto gol ma lo troverà presto".

Il secondo non si vede mai.

"Il mister ha preparato la squadra, l'ho guidata un po'. L'applauso va fatto ai ragazzi. Avevamo bisogno di una prestazione del genere, di ritrovare spirito e gioco e questa partita ci ha dato segnali che siamo sulla strada buona e dobbiamo andare avanti così".

Gli infortunati?

"Adesso saranno da valutare. Sembrano due problemi muscolari. Adesso tra domani e dopodomani valuteremo. Spiace perchè abbiamo dovuto fare una gestione dei cambi difficoltosa. Speriamo non siano problemi gravi".

Il gesto finale di Juric in tribuna?

"E' molto emotivo, voleva festeggiare. Non so esattamente cosa sia successo ma era una reazione emotiva. Ci teneva tanto, è uno che in campo si scarica e stare in box dietro un vetro non lo aiuta".