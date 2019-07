Torino, qualificazione ipotecata: ora il mercato

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualificazione ipotecata. Il Torino ha mostrato i muscoli nel primo impegno ufficiale della sua stagione, mettendo in luce le dinamiche tattiche sulle quali Mazzarri ha lavorato e per le quali sta chiedendo alla società gli sforzi economici per avere dei rafforzamenti rilevanti. L’avere sdoganato in maniera praticamente definitiva la scelta del 3-4-2-1 come sistema di gioco di riferimento, riapre la questione legata alla ricerca di un esterno di ruolo adatto ad inserirsi nelle alchimie tattiche del tecnico di San Vincenzo. Per questo motivo, dopo avere ottenuto una rassicurazione importante sul cammino continentale, in attesa del ritorno e degli impegni successivi, Urbano Cairo è chiamato a dare una risposta anche sul piano degli investimenti. Una scelta che non ha mai nascosto di essere smanioso di portare a termine per consentire alla sua creatura di compiere il definitivo salto di qualità. Simone Verdi la prima opzione, Rigoni un’alternativa di primo livello.