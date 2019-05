© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tensione in allenamento tra Salvatore Sirigu e Tomas Rincon. Come riportato da Tuttosport i due giocatori sono praticamente venuti alle mani durante la seduta di oggi al Filadefia, prima che il portiere lasciasse il campo per far ritorno negli spogliatoi. Solo i compagni hanno evitato il peggio, con il clima che è stato comunque incandescente per alcuni attimi, proprio nei giorni in cui la formazione di Mazzarri si sta giocando un posto in Europa.