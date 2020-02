© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita dai due volti, quella fra Torino e Sampdoria. Chiusa ed equilibrata nel primo tempo, aperta e ricca di spunti offensivi nella ripresa. Alla fine festeggia la Samp grazie alla grande prestazione di Ramirez, al Toro non basta il primo gol in campionato di Simone Verdi.

MORENO LONGO 5 - Non buona la prima. Il suo Torino nel primo tempo appare ancora schiavo delle paure delle scorse settimane. Meglio a inizio ripresa, quando arriva anche il vantaggio. Poi il tracollo negli ultimi 70 minuti, quando la squadra incassa 3 gol.

CLAUDIO RANIERI 7 - Come spiegato, il primo tempo è difficile da giudicare, con le squadre impegnate a non prendere gol più che a farlo. Nella ripresa la Samp si apre, va sotto per colpa di un errore individuale di Colley ma ha la forza per reagire. Ed il merito inevitabilmente è anche del suo tecnico che non smette mai di crederci, neanche dopo il gol dello svantaggio.