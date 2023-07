Torino, Sanabria: "Dopo il Mondiale sono cambiato, vogliamo migliorare dall'ultima stagione"

L'attaccante del Torino Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Pinzolo per proiettarsi sulla stagione che sta per prendere il via: "Speriamo di migliorarci, lo scorso anno abbiamo fatto una grande stagione ma volevamo raggiungere qualcosa in più, soprattutto nelle ultime gare. Stiamo lavorando per fare una grande stagione e io spero di aiutare con i miei gol".

I problemi dello scorso anno sotto porta, specialmente nella prima parte della stagione?

"Ho fatto un po' di fatica, soprattutto all'inizio della stagione. Poi ci siamo parlati, abbiamo chiarito delle cose col mister e cambiato certi movimenti. Ho avuto un po' di fortuna ma dietro c'è anche il lavoro che non si vede. Dopo la pausa per il Mondiale comunque è scattato qualcosa".