Torino, serve uno sprint sul fronte Bonaventura

Accelerare per evitare la beffa. Il Torino non ha ancora gettato la spugna nella sua personalissima corsa a Jack Bonaventura, e sebbene la Roma abbia accumulato un discreto vantaggio sulla parola, restano margini di inserimento per gli altri club interessati al centrocampista in scadenza di contratto con il Milan. A questo proposito i granata restano una delle soluzioni ancora possibili, al pari dell’Atalanta. Servirà però un’accelerazione sostanziale da imprimere alla trattativa, convincendo il diretto interessato e chi lo assiste, che il ruolo di trascinatore del progetto Torino possa rappresentare la sfida più esaltante da cogliere in uno snodo così importante per la carriera del classe ‘89. Il Torino non ha certo perso le speranze.