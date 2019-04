© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, in un'intervista a La Stampa ha parlato dei cori razzisti negli stadi, via via sempre più adoperati negli ultimi tempi. "Non tocca ai calciatori o agli arbitri risolvere il problema. Capisco Kean: se viene insultato è comprensibile che reagisca come a Cagliari. I deficienti sono pochi però: club, Lega, Federcalcio e politici trovino il modo di isolarli e punirli".