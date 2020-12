Torino, Vagnati: "Chi non segue Giampaolo si faccia da parte. Non si può andare avanti così"

Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica del Torino, ha parlato a Tuttosport della delicata situazione che sta vivendo il club granata: "Nemmeno la persona più pessimista al mondo avrebbe potuto immaginare una situazione come quella che in questo momento ci vede protagonisti. Dobbiamo avere la forza e la responsabilità per tirarci fuori. Serve un cambio di passo, non si può andare avanti così. Adesso il Toro chiede alla squadra e ai giocatori di cominciare a cambiare approccio e atteggiamento. Giampaolo? Abbiamo un grande allenatore e dobbiamo seguirlo. Chi purtroppo non ha voglia di seguirlo deve dire che non se la sente. Chi entra in campo deve avere un atteggiamento differente rispetto a quanto visto fino ad ora".