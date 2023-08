Torino, Vlasic: "Mi sento un top player. Ho un numero di gol in testa, ma non ve lo dico"

Nikola Vlasic, 'nuovo' arrivo in casa Torino, ha parlato alla tv ufficiale granata del suo ritorno alla corte di Juric: "Finalmente. Ho aspettato a lungo, è importante essere qui. Ringrazio presidente, mister e direttore. Per me l’unica opzione era il Toro, c’è un grande allenatore e questo club è molto importante per me. In Inghilterra la preparazione è stata tosta, con due allenamenti al giorno e tanta corsa. Mi sento un top player, domani iniziamo".

Amo giocare con Juric, il suo gioco perfetto per me

"Sarà più facile, già l’anno scorso ho giocato qui con questa squadra. Mi piace giocare con Juric, il suo modo di giocare è perfetto per me. Spero di fare meglio dell’anno scorso. Nella testa ho un numero di gol, ma non voglio parlarne. Contento di essere tornato, spero di festeggiare tante vittorie insieme ai tifosi".