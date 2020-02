vedi letture

Torna la Champions, un'altra outsider dietro l'angolo? Chi può essere il nuovo Tottenham

Stasera le prime due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Lo scorso anno, diciamolo pure senza paura di essere smentiti, in pochi si sarebbero aspettati il Tottenham in finale di Champions League. Il Wanda Metropolitano però alla fine ha aperto le porte anche agli Spurs, oltre che al Liverpool vincitore. E anche quest'anno, nelle 16 presenti agli ottavi di finale, ci sono squadre che potrebbero far saltare il banco ed avere la meglio sui soliti avversari ben più blasonati.

La prima outsider degna di tale nome può essere proprio l'avversaria del Tottenham. Il Lipsia è secondo in Bundesliga ad un solo punto di distanza dal Bayern capolista, quindi in piena corsa per il titolo. E anche in Europa si ha la sensazione che possa dire la sua, proprio come ha fatto il Tottenham lo scorso anno. O come nel recente passato hanno fatto Ajax e Monaco. Un'altra squadra che merita attenzione è il Borussia Dortmund, squadra che ha eliminato l'Inter dalla competizione e che in inverno ha accolto la macchina da gol Haaland. Una fra Valencia e Atalanta arriverà certamente ai quarti, chissà che la sorpresa non possa uscire proprio da quella sfida. Più difficile, almeno a livello di speranza, che questi panni li possa vestire il Lione avversario della Juventus, mentre il Chelsea di Lampard ha tutta l'intenzione di dar seguito al successo in Europa League dello scorso anno. Chiusura con l'Atletico Madrid: difficile indicarla come favorita, complesso metterla fra le possibili sorprese. Ma se dovesse arrivare in finale a discapito di Real, Barcellona, City, Juventus, PSG e Bayern Monaco di certo ci troveremmo di fronte all'ennesimo miracolo targato Cholo Simeone.