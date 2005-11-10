Torna di nuovo di moda Kolo Muani per la Juventus: anche Carnevali ci sta pensando
Torna di moda ancora una volta di moda il nome di Randal Kolo Muani per la Juventus. In un'estate nella quale la Vecchia Signora sarà chiamata a cambiare faccia al proprio reparto d'attacco, che sembra inevitabilmente destinato a perdere a costo zero al termine del contratto la sua punta di diamante Dusan Vlahovic, ecco emergere di nuovo l'identikit dell'ex bianconero per la seconda parte della stagione 2024/25.
Il nuovo AD bianconero Carnevali vorrebbe capire se l'operazione Kolo Muani possa essere fattibile per la Juventus, nello specifico per quanto concerne la voce 'costi'. Come raccontano da Sky Sport, il nuovo dirigente della Vecchia Signora vuole capire bene le cifre in ballo per portare a termine l'operazione, dalla spesa per il cartellino fino all'ingaggio e agli emolumenti per il suo entourage. A quel punto, se dovesse essere tutto nel raggio di possibilità della Juve, potrebbe riaffondare il colpo.
Kolo Muani ha già giocato alla Juventus da gennaio a giugno 2025, totalizzando 22 presenze e 10 gol tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club estivo.