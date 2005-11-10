"Tornerò alla Juventus da allenatore": il richiamo bianconero di Arturo Vidal

"Alla Juventus tornerò in futuro, da allenatore": parola di Arturo Vidal, che evidentemente non ha dimenticato la Juventus. A 39 anni, il centrocampista cileno continua a giocare a calcio, con la maglia del suo Colo-Colo, in Cile, ma al contempo guarda già al futuro ed a ciò che potrebbe fare da grande, dopo il ritiro che non è così lontano.

In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero ha lasciato intendere di avere le idee chiare sul tipo di percorso che vorrebbe fare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e anche di dove gli piacerebbe tornare a dire la propria. Nel corso dell'intervista ha parlato anche dei momenti più importanti della propria carriera, compresa la tappa di Torino dove ha lasciato tanti amici: "Llorente? Con Fernando abbiamo condiviso uno spogliatoio spettacolare, con campioni del mondo come Buffon e Pirlo e top player come Chiellini, Barzagli, Bonucci, Pogba, Tevez... Llorente e io non eravamo amici inseparabili che chiacchierano ogni giorno, quindi se due parole mi incuriosiscono ancora di più. Alla Juventus tornerò in futuro, da allenatore".