Brescia in vantaggio al Dall'Ara al 36'. Gol di Ernesto Torregrossa che ha realizzato un rigore assegnato da Doveri per un netto fallo di Mbaye su Dessena. Sinistro a incrociare per il capitano delle rondinelle che ha spiazzato Skorupski sbloccando la partita.