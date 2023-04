Totti: "Spalletti al Napoli ha fatto una stagione strepitosa. Roma, Dybala è un fenomeno"

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato anche di Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN: "Ha fatto una stagione strepitosa. Ho sempre detto che è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione e lo dirò sempre".

Milan-Inter di Champions, chi vede come favorita?

"No, non c'è perché è una semifinale di Champions e sono due grandi squadre. Può succedere di tutto. L'importante è che uno vada in finale (ride, ndr)".

Dybala è uno dei giocatori che accendono la tifoseria.

"Per vincere i campionati, servono i giocatori. Se hai giocatori come Dybala che fanno la differenza, è un piacere averli. So che ragazzo e calciatore sia, è un bene per tutti, soprattutto per noi tifosi. È un giocatore sopra la media, è un fenomeno".