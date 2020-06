Tre indizi in poche ore: quest'anno sarà difficile 'spostare' Zaniolo dalla Capitale

"Nicolò Zaniolo è un giocatore che fa emozionare i tifosi della Roma". Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, quest'oggi s'è a lungo soffermato sul presente e sul futuro del centrocampista classe '99. E' la stella della squadra, per qualcuno può diventare l'erede di Totti e lui stesso, in più di una occasione, non ha mai negato la possibilità di una parentesi giallorossa che possa segnare un'epoca. Non transitoria.

Non sarà semplice, anche perché Zaniolo a 21 anni è giocatore che fa gola non solo in Italia, ma anche in Inghilterra, al Liverpool: futuri campioni della Premier e detentori della Champions League. Ma oggi, nel giro di poche ore, sono arrivati tre segnali diversi che vanno nella direzione di una sua conferma nella Capitale. Almeno per il 2020.

Petrachi: "Faremo di tutto per trattenerlo" - A specifica domanda sul tema, Petrachi ha detto che la volontà del club giallorosso è quella di trattenere il giocatore. Non c'è una clausola e la Roma è padrona del proprio destino: "Rappresenta il giocatore che emoziona i tifosi della Roma e faremo di tutto per trattenerlo. La linea è quella, poi il calciomercato ti mette dinanzi a tante difficoltà e contingenze ma la voglia è quella di trattenere i nostri big".

Petrachi: "Nessun asse di mercato con la Juventus" - Il prezzo del cartellino di Zaniolo è già salito a prezzi stellari. Negli ultimi giorni, soprattutto in chiave Juventus, s'è discusso del possibile inserimento di contropartite tecniche. Ma Petrachi oggi ha smentito l'interessamento per calciatori bianconeri: "Non sento Paratici da gennaio e - ha detto - Rugani e Mandragora non rientrano nei nostri piani".

Marotta: "Non ci sono le condizioni economiche per discuterne" - Per costi e appeal, l'altro club italiano che potrebbe permettersi in questo momento un calciatore come Zaniolo è l'Inter. Ma Marotta, interrogato sul tema, questa mattina ha escluso questa possibilità: "Non ci sono le condizioni economiche per discuterne", ha detto l'amministratore delegato nerazzurro.