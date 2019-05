Trionfo Chelsea, come cambia la Champions. Niente per le italiane

© foto di Insidefoto/Image Sport

La vittoria del Chelsea in Europa League non cambia niente per le italiane in Champions League. I Blues saranno testa di serie nella prossima massima competizione europea, la Juventus nella prima urna, nella seconda invece il Napoli, nella terza l'Inter e l'Atalanta in quarta.

URNA 1: Liverpool o Tottenham, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo

URNA 2 (provvisoria): Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool o Tottenham, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk

URNA 3 (provvisoria): Benfica, Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter

URNA 4 (provvisoria): Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, RB Lipsia, Atalanta, Lille

* - Benfica, Lione, Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray e RB Lipsia potrebbero avanzare a seconda di come andranno i turni di qualificazione.