Udinese-Cagliari, i voti ai tecnici: Gotti incarta Maran. Vittoria meritata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importantissima vittoria dell'Udinese alla Dacia Arena contro il Cagliari, con i friulani che grazie alle reti di De Paul e Fofana, inframezzate dal pareggio di Joao Pedro, che grazie a questi tre punti raggiungono quota 18 scavalcando la Fiorentina e allungando sulla zona retrocessione. Di seguito i voti ai due allenatori.

LUCA GOTTI 6,5 - Chiude il 2019 sulla panchina dell'Udinese nel migliore dei modi. La squadra lo segue e si vede e anche la gestione dei cambi è stata ottima. gara preparata molto bene e Cagliari annullato in campo per tutti i novanta minuti, con le sostituzioni che, come detto, hanno dato le giuste nuove energie. Doveva essere solo una partita ma alla fine il tecnico dei friulani è sempre lui e se dovesse continuare così la salvezza sarebbe davvero a portata di mano.

ROLANDO MARAN 5,5 - Ieri in conferenza stampa l'allenatore aveva chiesto ai suoi una reazione dopo la dolorosa sconfitta contro la Lazio ma in campo la reazione non si è vista e il risultato alla fine è giusto. A differenza del suo collega non è riuscito a cambiare le cose attraverso le sostituzioni: Cerri non ha spostato gli equilibri e neanche Pellegrini è riuscito a spingere più di Lykogiannis. La prima parte della stagione resta comunque ben al di sopra della sufficienza.