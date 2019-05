Udinese, De Paul: "Rapporto super col club. Napoli o Inter? Sono pronto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite del Corriere dello Sport, Rodrigo De Paul parla così delle proprie prospettive future, con tanto rispetto per l'Udinese: "Questa è stata in assoluto la stagione migliore della mia carriera. Sono cresciuto e non ho paura di prendermi le mie responsabilità, di guidare la squadra. Voglio giocare tutte le partite ed essere protagonista. Pronto per una top? Sono concentrato solo sull'Udinese, ma sono pronto per giocare ovunque, ma se davvero mi vorranno le squadre che leggo, lo vedremo. Con l'Udinese ho un rapporto fantastico, decideremo tutto in fretta a giugno. L'Inter a gennaio? Volevo stare qua, nella mia testa è sempre stato chiaro. Avevo dato la mia parola, non mi piaceva affatto andare via a metà di un campionato.

Inter o Napoli - "Milito è un grande amico, i suoi occhi brillano quando parla del passato. Lo stesso vale per Walter Samuel, è il vice allenatore in nazionale. Milano è una bella città e sono orgoglioso di queste voci che escono su di me. Napoli? Sono cresciuto con i racconti su Diego con la maglia azzurra, quando vado al San Paolo a giocare, tocco con mano l'amore di quella gente: pensate che a Napoli in albergo mi lasciano dei regali solo perché sono argentino come Maradona".