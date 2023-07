ufficiale Atalanta, il giovane Zuccon si fa le ossa in B. Ceduto in prestito al Cosenza

vedi letture

Dopo la chiusura dell'operazione in mattinata, ora arriva l'ufficialità: Federico Zuccon lascia l'Atalanta e approda in Serie B, alla corte del Cosenza. I calabresi hanno acquistato in prestito il calciatore, che andrà così a rinforzare la rosa dei lupi. Di seguito il comunicato del club:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Zuccon proveniente dall’Atalanta BC. Il centrocampista, nato a Genova il primo aprile 2003, ha siglato un accordo a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024.

Federico Zuccon è un mediano di piede destro che nell’ultima stagione è stato protagonista della promozione in Serie B del Lecco, scendendo in campo 32 volte in Campionato, otto nei playoff e fornendo 3 assist . Ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Sampdoria per poi passare a quello dell’Atalanta dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Primavera, collezionando anche qualche convocazione in Prima Squadra. Nell’ultima stagione nel Settore giovanile è sceso in campo 38 volte di cui 28 nel campionato Primavera 1 e 6 in Uefa Youth League mettendo a segno 1 gol e 2 assist.

Da oggi Federico è un calciatore del Cosenza!"