ufficiale Cremonese, ecco l'esperienza di Chiriches in difesa. Arriva a titolo definitivo

Cremonese scatenata sul mercato. Ufficializzati gli arrivi di Ionut Radu e di Leonardo Sernicola, per la difesa il club allenato da Alvini si è assicurato anche Vlad Chiriches (sempre dal Sassuolo). L'esperto difensore classe '89 arriva a titolo definitivo, ecco la nota ufficiale del club:

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da U.S. Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vlad Iulian Chiriches. Nato Bacau (Romania) il 14 novembre 1989, difensore centrale, Chiriches è un giocatore di spessore internazionale che vanta 75 presenze con la Romania (di cui è il capitano) e 38 tra Champions League e Europa League. L’esperto difensore in carriera ha indossato le maglie di Tottenham (43 presenze), Steaua (61), Napoli (48) e Sassuolo (62). Nelle sue 94 presenze in Serie A ha realizzato 5 gol: 3 durante la sua esperienza con il Napoli e 2 con il Sassuolo.