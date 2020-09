ufficiale Crotone, preso il centrale Magallan. "Un colpo sensazionale"

Il Crotone, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Lisandro Magallan come nuovo rinforzo per il club pitagorico: "Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Ajax, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Lisandro Magallán. Il difensore argentino con passaporto italiano, che il prossimo 27 settembre spegnerà 27 candeline, ritenuto dagli addetti ai lavori come uno tra i migliori sudamericani nel suo ruolo, è molto forte fisicamente e nel gioco aereo. Davvero un colpo sensazionale per la difesa rossoblù, che già nei giorni scorsi aveva salutato il ritorno, stavolta a titolo definitivo, di Luca Marrone. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Lisandro!"