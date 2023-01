ufficiale Magallan trova subito una squadra. L'ex Crotone è dell'Elche, ultimo in Liga

Fresco di addio all'Ajax con risoluzione del contratto, c'è subito una nuova avventura in vista per Lisandro Magallan, difensore centrale 29enne italo-argentino che abbiamo visto all'opera in Serie A con il Crotone. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il club ultimo in Liga.