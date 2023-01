ufficiale Ajax, risolto in anticipo il contratto di Magallan. Ha giocato anche nel Crotone

Lisandro Magallán non è più un giocatore dell'Ajax. Lo rende noto il club olandese con un comunicato ufficiale. Risolto il contratto in essere che sarebbe scaduto il 30 giugno. 29 anni, l'argentino negli ultimi anni è sempre stato girato in prestito altrove, tra cui anche in Italia dove ha vestito con scarsa fortuna la maglia del Crotone.