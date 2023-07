ufficiale È addio tra De Gea e il Manchester United. Ora per i Red Devils l'all-in per Onana

vedi letture

David De Gea e il Manchester United si separano. La notizia è stata ufficializzata dai Red Devils pochi minuti fa, dopo che il contratto del portiere spagnolo era scaduto lo scorso 1 luglio e per cui le trattative di rinnovo si erano ormai arenate da giorni. Dopo 12 anni l'ex portiere dell'Atletico Madrid lascia Manchester, con una Premier League vinta, una Europa League e due Carabao Cup.

Ora lo United proverà a chiudere l'operazione con l'Inter e portare in Premier League André Onana, per cui è atteso un rilancio nelle prossime ore e sempre più vicino all'addio ai nerazzurri, un anno dopo il suo arrivo in Italia.