Pio Esposito show con l'Inter. La FIFA lo elegge migliore in campo della sfida al River Plate

Il grande protagonista di Inter-River Plate, anche solo per l'effetto sorpresa, è Francesco Pio Esposito. Ma non sorprenderà forse molti scoprire che, al termine della partita vinta 2-0 che ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club da primi in classifica (sfideranno i brasiliani del Fluminense) l'attaccante nerazzurro classe 2005 abbia ricevuto il riconoscimento di migliore in campo dalla FIFA.

Lo stesso Pio Esposito tra l'altro ha così parlato al termine della gara: "Sono veramente orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita, non ho ancora realizzato il tutto. Quando ho visto la palla entrare è stato scioccante, non riuscivo a crederci. Sono contento per la prestazione personale ma anche della squadra, abbiamo fatto una grande partita, volendo e conquistando il passaggio del turno. Un orgoglio veder arrivare i frutti del lavoro di questi anni".

Voto 7,5 nelle pagelle di TMW per Pio Esposito, che si prende il voto massimo nella squadra condividendolo con Bastoni. Questo il giudizio dietro al voto per la prima punta classe 2005: "La grande occasione di esordire dal 1' con l'Inter arriva a Seattle. A metà primo tempo quella d'oro per segnare, ma si fa ribattere. A metà ripresa quella per entrare nei cuori del popolo nerazzurro, con il gol rivelazione che vale il primo posto".