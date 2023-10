ufficiale Euro 2032, 3ª volta (più l'itinerante) per l'Italia. Storica assegnazione alla Turchia

A distanza di 11 anni l'Italia ospiterà un campionato europeo per nazioni. L'ultima volta fu l'edizione itinerante, con la sola città di Roma a rappresentare il nostro Paese.

La prima volta nel 1968 quando l'Italia ospitò la final four poi vinta con la doppia finale giocata contro la Jugoslavia. Nel 1980 si ebbe il primo format che assomiglia a quello attuale, ossia una fase finale con tanto di fase a gironi in un unico paese organizzatore: fu scelta l'Italia e quattro furono le sedi: Roma, Milano, Napoli e Torno e ad alzare il trofeo fu la Germania Ovest. Quell'edizione in termini di risposta del pubblico fu di gran lunga la più fallimentare di tutti gli Europei, anche perché il torneo arrivò nel bel mezzo del processo dello scandalo Tottonero, che privò agli azzurri di giocatori fondamentali come Paolo Rossi e Bruno Giordano. Prima storica volta per la Turchia: il paese si era candidato per l'edizione del 2024, poi assegnata alla Germania. Successivamente ci ha riprovato sia per le edizioni del 2028 che del 2032. La scelta di unire le forze con l'Italia ha pertanto spianato la strada a Regno Unito e Irlanda per l'edizione del 2028 e garantito al Paese, se pur non da solo, di ospitare un grande torneo internazionale.