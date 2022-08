ufficiale Hellas Verona, per la porta ecco Perilli: contratto fino al 30 giugno 2024

Simone Perilli è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Questo il comunicato del club scaligero: "Simone Perilli, portiere classe 1995, ha firmato un contratto che lo legherà all'Hellas Verona sino al 30 giugno 2024. L'arrivo di Perilli completa e rinforza il gruppo già solido dei portieri della Prima Squadra gialloblù. Cresciuto nei vivai di Lazio, Roma e Sassuolo, Perilli ha debuttato tra i professionisti – in Serie C, nella stagione 2014/15 - vestendo la maglia della Pro Patria. Nelle tre stagioni successive matura ulteriore esperienza in Serie C difendendo la porta della Reggiana e del Pordenone. A partire dal 2018, e nelle ultime 4 stagioni, ha giocato in Serie B totalizzando 21 presenze in forza a Perugia, Pisa e Brescia. Hellas Verona FC augura a Simone Perilli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra, in maglia gialloblù".