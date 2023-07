ufficiale La Sampdoria saluta Quagliarella: "Grazie di cuore. Per sempre uno di noi"

Con questo post su Twitter la Sampdoria ha salutato Fabio Quagliarella, capitano al passo d'addio dopo il mancato rinnovo.

Dicendo “grazie” tu crei amore.

Un amore - il nostro - che non finirà mai.

Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare.

Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi.