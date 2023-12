ufficiale Milan, primo contratto da professionista per il giovane Sala: firma fino al 2026

"Emanuele Sala, centrocampista del Milan Primavera, ha firmato il primo contratto da professionista. Emanuele, nato nel 2007, rimarrà in rossonero fino al 30 giugno 2026", questo il comunicato del Milan sul proprio profilo Twitter del settore giovanile. Il club rossonero conferma di credere fortissimamente nei propri giovani, mettendo sotto contratto uno dei protagonisti dell'eccellente stagione della Primavera di Abate tra campionato e Youth League.

Il calciatore di Sesto Giovanni ha disputato 17 presenze in questa stagione, così divise: 7 in Primavera, 2 in Coppa Primavera, 1 in Under 18, due in Under 17 e cinque in Youth League. Un talento enorme a cui Abate raramente rinuncia pur essendo decisamente sottoetà per il campionato Under 19.