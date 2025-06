Roma, Shomurodov verso il Basaksehir? Tentativo in extremis del Rennes

Eldor Shomurodov si prepara a dire addio alla Roma. L'attaccante uzbeko è sempre più vicino al trasferimento in Turchia, con l'Istanbul Basaksehir desideroso di finalizzare l'accordo. Il club turco ha intensificato i suoi sforzi nelle ultime ore ed è ora un serio contendente per accogliere il giocatore classe 1995, che ha appena concluso una solida stagione con i giallorossi.

Ma non è tutto: secondo Footmercato, anche il Rennes ha mostrato interesse per Shomurodov, sebbene non abbia ancora fatto una mossa decisiva. La mancanza di urgenza da parte del club francese ha aperto le porte alla squadra di Istanbul, che ora è in testa alla corsa per l'attaccante.

Dopo alcuni prestiti poco fortunati allo Spezia e al Cagliari, Shomurodov sembrava destinato a rimanere ai margini dei piani della Roma. Tuttavia, grazie all'attenta gestione di De Rossi, ha ritrovato equilibrio e continuità: ha collezionato 37 presenze in totale, di cui 27 in Serie A, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia, totalizzando 7 gol e 5 assist. Queste statistiche impressionanti hanno rilanciato la sua carriera e hanno attirato nuovamente l'attenzione di club stranieri.

Sembra che l'ex giocatore del Genoa si stia dirigendo verso la Super Lig turca, ma potrebbero esserci ancora delle sorprese dell'ultimo minuto. In attesa della chiusura ufficiale dell'affare, la Roma si prepara a beneficiare di un trasferimento che, solo pochi mesi fa, sembrava improbabile.