Ulivieri: "Juventus-Napoli deve essere giocata. Tifosi negli stadi? Si può aspettare"

"La volontà della Federazione è sempre stata quella di far giocare rispettando tutte le regole per la sicurezza. Per me è giusto andare avanti". Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha parlato a Il Mattino del focolaio Genoa e di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni: "Non è il caso di pensare a ritiri prolungati come in NBA, è l'ultimo rimedio a una situazione grave". Poi sul pubblico allo stadio: "Se bisogna aspettare ancora un po', lo si fa. Per ora bisogna andare avanti con un amore del calcio a distanza. Poi torneremo a quello dei contatti e degli stadi". Juventus-Napoli in una settimana particolare per gli azzurri? "Per me è giusto che si svolga regolarmente. Sarà una bella partita".