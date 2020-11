Una Bosnia senza Dzeko, Kolasinac, Visca, Sehic. Può essere una trappola?

All'andata, a Firenze, l'Italia non è riuscita a sorpassare la Bosnia. Era settembre, mese che solitamente porta particolari problemi alla Nazionale - chiedere a Ventura e il 3-0 subito dalla Spagna nel 2017 - e a tutte le squadre italiane. Questa volta è cambiato completamente l'orizzonte, perché il Covid ha spostato l'asse, facendo diventare quindi un mese problematico per tutti. Lì, però, c'era una formazione differente rispetto a quella che oggi, a Sarajevo, andrà in campo contro l'Italia.

FUORI TUTTI - Il Covid ha praticamente tolto quasi tutti i giocatori più importanti della Bosnia. Il portiere Sehic, il difensore Kolasinac, il centravanti Dzeko. Poi Bicakcic, Asmir Begovic, Muhamed Besic, Toni Sunjic. Come può una squadra che continua a perdere quasi incessantemente da due anni a questa parte, che non ha ancora vinto nel 2020, essere un problema per gli azzurri. Meglio non dirlo troppo ad alta voce, anche solo per una questione di grandi numeri. Dall'altro sembra difficile potere steccare un'altra volta come a Firenze, due mesi e mezzo fa.