Una partita complicata per l'Inter, la sblocca Esposito al 26': Atalanta sotto 1-0
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L'Inter passa in vantaggio dopo 26 minuti grazie a Pio Esposito. Cambio campo di Dimarco, grandissimo stop di petto di Dumfries, che innesca Thuram. A quel punto il francese trova Barella al limite dell'area, bravo ad allargare per il classe 2005, il quale con il mancino scaraventa la sfera alle spalle di Carnesecchi. Atalanta sotto 1-0.
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