Venezia, l'errore di Adams e il gesto di Nicola. Poi la decide lui contro il Napoli

Un'immagine rimane impressa più delle altre nella prima vittoria in campionato del Venezia. Akor Adams non riesce a difendere un pallone, dagli spalti qualche mormorio si sente perché non è il primo errore dell'attaccante nel cercare di far risalire la squadra. Il nuovo allenatore, Davide Nicola, non ci pensa due volte: si gira verso la curva di casa e scuote i suoi nuovi sostenitori con un gesto d'incitamento.

Come a dire: ma come? Se un nostro giocatore è in difficoltà va sostenuto, non fischiato. Qualche minuto dopo finisce il primo tempo e tempo quattro giri di lancetta nella ripresa proprio Akor Adams mette la firma sulla prima, importantissima vittoria del Venezia in questa stagione, contro il Napoli di Allegri.

Le parole di Nicola in conferenza stampa

In conferenza stampa, lo stesso Nicola ha spiegato il gesto senza darci troppo peso, ma facendo capire che il ragazzo, Adams, merita sostegno per l'impegno che mette anche in allenamento: “Non è stato un rimprovero, anche perché non sono mai stato allenatore del Venezia, ed era la mia prima volta in questo stadio. L'ho fatto questo entusiasmo che c'era nello stadio fino a lì, ma soprattutto vedendo Adams in questi giorni, l’atteggiamento che ha, quello che ci mette, la personalità che mi ha dimostrato in questi giorni, come si butta su ogni pallone. Poi certo che sbaglia, come sbagliano tutti anche per il fatto che dall’altra parte c’era una grande squadra. Ma questo giocatore ha margini di miglioramento notevoli”.

Adams: "I tifosi importanti per noi quando vinciamo e quando perdiamo"

Lo stesso Adams, interpellato sull'argomento, in conferenza stampa ha spiegato quanto per lui sia importante il supporto del pubblico: "I tifosi sono molto importanti, non solo quando vinciamo, ma anche quando perdiamo. Oggi abbiamo raccolto tre punti, ci siamo meritati queste sensazioni, i tifosi hanno sofferto nelle scorse settimane, abbiamo bisogno della loro energia e in quel momento il mister stava cercando di tirar fuori la loro energia".